Pedalata solidale per i diritti di ogni bambino

L’associazione Isla ng Bata – L’isola dei bambini Onlus, promuove un’interessante iniziativa solidale: una pedalata solidale dalla Grecia a Capo Nord per raccogliere fondi per le bambine accolte nella sua Casa Famiglia nelle Filippine.

Isla ng Bata è impegnata da più di 10 anni in progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La casa famiglia nelle Filippine ed il centro diurno in India accolgono bambine e bambini provenienti da contesti sociali molto complicati, vittime di abbandono o di violenza. Ci prendiamo cura di loro grazie al sostegno dei nostri donatori e senza ricevere alcun tipo di finanziamento statale. Da qui nasce l’idea di questa pedalata solidale per sensibilizzare e raccogliere fondi e per coprire uno dei costi più importanti della struttura: le spese per il cibo.

QUI il progetto pedalata solidale, che racconta in dettaglio obiettivi e tappe di questa iniziativa

progetto pedalata Isla ng Bata 2022 (1)

Ecco di seguito anche i link ai canali social ed al sito ufficiale dell’associazione.

– Mini sito progetto pedalata solidale www.goislago.com

– Campagna di crowdfunding https://bit.ly/3w2Rzdy

– Pagina Fb https://www.facebook.com/islangbata

– Pagina Instagram https://www.instagram.com/islangbataonlus/

– Sito ufficiale associazione www.islangbata.it