Per filo e per segno. ISS Giorgi-Woolf e Fondazione Micol Fontana protagonisti

Per filo e per segno. Il Giorgi-Woolf e la Fondazione Micol Fontana protagonisti di un percorso didattico e laboratoriale.

L’ISS Giorgi-Woolf ha concluso le attività didattiche l’8 giugno, con una magnifica festa sulla terrazza del primo piano del ITS Academy Lazio Digital.

Grande evento per la presentazione, l’8 giugno, della sfilata delle collezioni realizzate dalle studentesse e dagli studenti del Corso di Industria e Artigianato per il made in Italy con l’allestimento e la produzione di materiale grafico ed audiovisivo a cura del Corso di Grafica e Comunicazione dell’ISS Giorgi-Woolf presso la sede in Via Circonvallazione Casilina 119.

L’assessore Onorato, delegato ai grandi eventi, sport, turismo e moda, per Roma Capitale, ringraziando per l’invito ha espresso parole di stima e di incoraggiamento per l’impegnativo lavoro svolto durante l’anno, la collaborazione con le istituzioni locali, d’altronde è stato un punto di forza degli ultimi anni dell’istituto e la Vicepresidente del Municipio, Maura Lostia, al termine dell’evento, felice ed entusiasta della mattinata ha rinnovato la volontà di collaborazione.

Una mattinata di sole, come raramente succede in questo strano mese di giugno, ha permesso di mostrare i lavori realizzati dai ragazzi che, come tanti boccioli, hanno preso corpo ed hanno mostrato tutte le loro potenzialità.

I fiori, meglio, le rose possono essere considerate il filo narrante del segno grafico della giornata.

Un abito in particolare ha catturato l’attenzione e gli applausi di tutti: quello realizzato dai ragazzi del quarto anno che per il Seminario di moda con la Fondazione Micol Fontana in collaborazione con il Comune di Roma. L’abito, come ha raccontato la stessa Luisella Fontana, emozionata e partecipe durante tutta la mattinata, è ispirato alla rosa “Micol Fontana”, creata dai vivai Barni di Pistoia per il centenario della stessa Micol Fontana.

I protagonisti, i ragazzi hanno rappresentato al meglio l’impegno di un anno di lavoro, collaborando tra loro e costruendo, insieme, un evento che ha reso tutti protagonisti.

Un po’ come la famosa rosa “Micol Fontana”, petali, stelo e pistilli complessivamente la compongono e la rendo unica.

E se da una parte i ragazzi erano emozionati , i genitori ed i professori non erano da meno: sorrisi ed applausi di incoraggiamento per i giovani aspiranti creatori di moda e di grafica hanno permesso di smorzare la tensione tipica di questi eventi e rendere lo spettacolo piacevole e partecipativo.

Sfilate, videoproiezioni dei lavori dei ragazzi, esecuzione di alcuni brani musicali con il violino eseguiti da due alunni del Giorgi come accompagnamento alla recitazione di una poesia composta da Stefania Cutolo, docente di lettere della scuola, ed una poesia “rappata” completamente da sola da un’alunna: il Giorgi-Woolf è veramente un’eccellenza del nostro territorio, un’eccellenza che graie alla collaborazione tra il copro docente, il personale ATA, i ragazzi ed i genitori si pone all’interno della compagnie delle scuole superiori di Roma come un’eccellenza.