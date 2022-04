Per il primo Servizio Diagnostico Oftalmico dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma

Una collezione di oltre cento opere pittoriche donate all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma molti anni fa da artisti contemporanei, sarà messa in vendita per raccogliere 15.000 euro utili a dar vita al primo Servizio Diagnostico Oftalmico per potenziare l’attività di prevenzione alle malattie che colpiscono la vista. Un primo centro visite oculistiche permanente che nascerà a Roma nel Settimo Municipio in Via Federico Ughelli 7.

Per far funzionare il centro occorrerà acquistare l’attrezzatura necessaria per le visite di controllo della vista e sarà composta da: Kit lenti prova in plastica; Telaio di prova optometrico; Ottotipo luminoso; Penna con torcia; Tonometro a soffio Topcon CT 80°; Lampada a fessura; lente da 90 diottrie Asferica; Autorefrattometro; Analizzatore di campo visivo.

Quindi, grazie all’Arte per l’Altro una collezione composta da oltre cento opere di artisti contemporanei, l’Uici di Roma punterà a sensibilizzare amanti e non della pittura, a coniugare la passione per l’arte alla solidarietà; dove l’espressione artistica di un quadro oltre a generare piacere, esalta con il suo acquisto anche il valore emotivo.

Le opere saranno esposte in più modi e in più luoghi, e chiunque vorrà ospitarle per aiutare a farle conoscerle per trovare un acquirente sarà accolto e coinvolto dall’Uici di Roma per organizzare gli eventi espositivi. Nel frattempo è stata inaugurata il 20 aprile e durerà fino al 9 maggio, la prima esposizione di un lotto di 15 opere ospitate nella Gelateria Splash artigianale equo&solidale in Via Eurialo 102. Una golosa occasione quindi per unire al piacere del palato e al gusto dell’arte anche l’importanza della vista.

Ed ecco gli Artisti delle opere esposte: Flora Caracci, Chirianni Mario, Colizza Thea, Ferrari Federica, Alfredo Ferri, Feula Ambra, Frediani Maria, Gianni Domenico, Giudice Rodolfo, Lisandrelli Antonio, Melis Regina, Mauro Molinari, Orlando Anna Maria, Perna Carlo, Ermanno Polla

Per info chiamare i numeri 06.4469321 e 06.4940544 oppure scrivere a: uicroma@uici.it