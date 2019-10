Per ricorrenza dei defunti riaprono palazzine O-P-Q al Flaminio

“In occasione della ricorrenza dei defunti abbiamo avuto da Ama assicurazione sulla riapertura temporanea degli edifici O-P-Q presso il cimitero Flaminio di Prima Porta, chiusi per infiltrazioni da quasi un anno.

“Sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza, ma si tratta di una misura temporanea in attesa di regolare gara d’appalto per il ripristino definitivo del lastrico solare. Da lunedì 28 ottobre e fino a domenica 10 novembre, sarà possibile pertanto accedere alle cappelle finora interdette”, assicura l’assessora alle politiche del verde Laura Fiorini.