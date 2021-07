Pietralata. Evento Belgio-Italia al Balloon Park

Venerdì 2 Luglio alle ore 21.00 sarà possibile assistere ai Quarti di finale UEFA 2020 Belgio-Italia su maxi schermo montato al Balloon Park di Via delle Cave di Pietralata.

L’ingresso è gratuito e consentito fino ad un massimo di 98 posti; è consigliata la prenotazione telefonando allo 060608. Gli spettatori saranno sottoposti a triage come da misure anti-Covid. Si prega di arrivare con almeno 20 minuti di anticipo sull’inizio della manifestazione. In caso di ritardo la prenotazione sarà da considerarsi decaduta. L’accesso senza prenotazione sarà possibile per i posti ancora liberi o per la mancata presentazione delle persone con prenotazione. L’accesso al parco avverrà attraverso un varco munito di doppio cancello dal civico 77 di Via delle Cave di Pietralata e da un varco secondario su Via G. Galantara. Il flusso del pubblico sarà gestito dal personale di sicurezza impiegato da Zètema.

Così un comunicato sul sito del Comune di Roma – IV municipio

I lavori dimessa in sicurezza (dopo le scosse elettriche) sono già terminati?

Locandina