Pigneto, Caliste – Lostia: Prioritario cambio viabilità

“Accogliamo con favore l’impegno del Governo nella realizzazione dell’opera inerente il vallo ferroviario del Pigneto in vista del Giubileo del 2025. Tuttavia, esprimiamo perplessità sulla tempistica in quanto è difficile pensare che RFI possa realizzare in pochi mesi ciò che non si è realizzato in anni. A prescindere da quanto comunicato dal Governo, riteniamo prioritario intervenire sulla viabilità attuale, poiché i cittadini sono attualmente circondati dal traffico e ostacolati da scelte discutibili della precedente amministrazione. La salute pubblica è fondamentale, pertanto come ribadito più volte, è necessario rivedere la viabilità e vigilare attentamente sulla realizzazione dell’opera”.

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Maura Lostia assessora ai LL.PP. e Mobilità.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati