Pizzeria a Cavallo e Ippo Garden

Le partite della Nazionale Italiana, musica dal vivo, dj set e pizza… sembra quasi un biglietto da visita della nostra bella Italia ed è quello che troviamo all’Ippodromo di Capannelle con Ippo Garden e Pizzeria a Cavallo nel corso di tutto questo mese di giugno 2021.

Giovedì scorso sul palco Emilio Stella (con le sue canzoni) & Er Pinto (con le poesie) accompagnati dalla fisarmonica di Alessandro Marinelli hanno dato il via alla rassegna di Giulia Ananìa “Stamo a Cavallo”.

Per non perdere i prossimi appuntamenti del giovedì, o i dj set degli Aperitivi Disco Maschio del mercoledì di Saverio Pavia Dj, per vedere la Nazionale l’11, il 16 e il 20 giugno, oppure i concerti del sabato il numero da chiamare è: 3887744469.

Godersi tutto questo comodamente su una sdraio dopo tutto quello che abbiamo passato sembra incredibile, ma riteniamo di essercelo proprio meritato!

Pizzeria a Cavallo, in 400 metri quadri con 200 posti a sedere (oltre ai 150 posti per la parte aperitivi e after dinner), è il locale all’aperto che offre la vera pizza romana cotta nel forno a legna, dove si potrà ordinare una pizza King, una Mandrake o assaggiare fritti e focacce come La tris di Gabriella o la Manzotin.

Via Appia Nuova 1245

Tel. 388 774 4469