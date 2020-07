Portonaccio, Assotutela: “Vicenda vergognosa, esposto in procura”

“Questa associazione lo aveva preannunciato in tempi non sospetti: sulla vicenda delle famigerate multe sulla preferenziale di via Portonaccio il Comune di Roma potrebbe rischiare il danno erariale.Cosi, in una nota, il presidente di Assotutela e già candidato sindaco di Roma, Michel Emi Maritato.

“E i numeri che escono fuori in queste ore in seguito all’accesso agli atti della consigliera Mussolini – prosegue Maritato – sono impietosi e allarmanti, visto e considerato che, in sostanza, si parlerebbe di milioni di euro incassati dal Campidoglio grillino con sei mesi di verbali emessi nonostante una segnaletica che giudici e prefetto hanno giudicato di fatto insufficiente. Siamo di fronte a una ingiustizia per il cittadino capitolino e chiediamo innanzitutto l’annullamento di quelle multe e il risarcimento di quelle che gli automobilisti hanno ingiustamente pagato. Quanto accaduto e quanto sta accadendo insomma dimostra l’inefficienza amministrativa della sindaca Raggi. Infine, questa associazione, oltre a sostenere legalmente i cittadini, presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché sia ma fatta luce su questa annosa vicenda”.