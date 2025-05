Possibili abbassamenti di pressione idrica nei municipi IV, V e VI

Acea Ato 2 ha comunicato che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 maggio potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione in alcune zone dei municipi IV, V e VI.

Di conseguenza dalle ore 21 di giovedì 22 maggio alle ore 6 di venerdì 23 maggio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti zone: Colle Prenestino (largo Piccola Lourdes e limitrofe); zona industriale via Prenestina; Tor Tre Teste; Tor Sapienza; La Rustica; Quarticciolo; Centocelle.

Potranno essere interessate dalle basse pressioni anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 21 di giovedì 22 maggio alle ore 6 di venerdì 23 maggio, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: largo Serafino Cevasco e largo Piccola Lourdes.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito portale del Gruppo Acea .

