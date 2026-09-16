Prati, si costituisce il “cecchino” che ha ferito Cristina Stillitano

Una svolta decisiva ha chiuso il cerchio attorno al responsabile del ferimento di Cristina Stillitano. La scrittrice e giornalista, colpita nei giorni scorsi da un pallino metallico mentre si trovava in via della Giuliana, nel cuore del quartiere Prati a Roma, ha visto il suo aggressore presentarsi spontaneamente agli inquirenti.

Nella mattinata di mercoledì, la vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile conficcato nel corpo. Nello stesso frangente, gli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) hanno completato i sopralluoghi tecnici sulla scena del crimine, adoperando sofisticate apparecchiature di scansione tridimensionale per tracciare con esattezza la traiettoria balistica del colpo partito dall’arma ad aria compressa.

L’operazione investigativa, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina, si è mossa su un doppio binario. Da un lato la meticolosa ricognizione dell’area, che ha permesso di repertare diversi ulteriori piombini e di repertare tracce utili a collegare l’evento ad episodi simili; dall’altro una capillare verifica commerciale.

Gli uomini dell’Arma hanno passato al setaccio gli archivi delle rivendite autorizzate della zona, incrociando i registri delle transazioni. Questa attività di controllo ha consentito di risalire all’acquisto di una carabina ad aria compressa, perfezionato a inizio settembre da un residente della stessa via della Giuliana.

Messo alle strette dalle evidenze raccolte, il sospettato – un 50enne romano- ha deciso di presentarsi ai militari. Attualmente, l’uomo si trova all’interno della caserma della Compagnia Roma Trionfale, assistito dal proprio difensore, mentre il magistrato di turno della Procura sta procedendo al suo interrogatorio per chiarire le motivazioni del gesto e accertare eventuali responsabilità in precedenti episodi analoghi.

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