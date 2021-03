Il Municipio Roma V ha indetto l’Avviso Pubblico rivolto a giovani di età compresa fra i 14 ed i 35 anni PREMIO ROMA DANZA 2021 XIX EDIZIONE – I EDIZIONE PREMIO SPECIALE VIDEO DANZA

Il concorso, che nasce dalla collaborazione fra l’Accademia Nazionale di Danza e Roma Capitale è finalizzato alla pre-selezione di elaborati video nei quali dovranno emergere i molteplici linguaggi del corpo – non necessariamente equivalenti a specifiche tecniche di danza – e dello spazio, inteso come il territorio in cui vivono, ricco di luoghi di interesse culturale (storico, archeologico, paesaggistico) nonché espressione di coesistenti culture differenti.

I primi tre video parteciperanno alla fase finale del concorso internazionale di video danza ed il vincitore potrà aggiudicarsi un premio in denaro di 1000 Euro donato dalla Fondazione Cuomo, la cui missione è quella di stimolare i giovani talenti attraverso progetti culturali ed artistici.

I video dovranno essere inviati entro il 7 Aprile 2021 e saranno pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del V Municipio. I primi dieci video che passeranno la prima selezione attraverso il maggior numero di like ricevuti sulla Pagina Facebook del Municipio Roma V saranno successivamente valutati da una giuria di esperti che sceglieranno i primi tre video da destinare alla fase finale del concorso. L’intera procedura di selezione del Municipio Roma V si chiuderà entro il 31 maggio 2021.

Sul link seguente i dettagli per partecipare al concorso:

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC745362