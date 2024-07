Prenotati tutti i 739 loculi al Verano messi a bando, incasso stimato 2 milioni euro

Sono stati tutti prenotati i 739 loculi ad un posto nel Cimitero monumentale del Verano messi a bando lo scorso mese di giugno. L’avviso pubblico, online su cimitericapitolini.it e scaduto lunedì 15 luglio, ha riscosso notevole adesione da parte dei cittadini romani. Sono state, infatti, oltre mille (1.017) le domande pervenute per un incasso stimato per Roma Capitale pari a oltre 2 milioni di euro.

“L’adesione dei romani a questo bando è stata molto positiva – dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale –.

Sono infatti pervenute più del doppio delle domande rispetto al precedente bando del 2022. Le risorse ottenute dal bando, stimate in circa 2 milioni di euro, saranno messe a disposizione di Ama per il potenziamento degli interventi per il decoro e la manutenzione di tutti i cimiteri capitolini”.

“Registriamo con soddisfazione la buona adesione al bando per le concessioni riservate ai soli cittadini residenti nel Comune di Roma e che avranno una durata trentennale” ha commentato il Presidente di AMA S.p.A, Bruno Manzi.

Si ricorda che le concessioni trentennali disponibili messe a bando permettevano di effettuare la scelta fra loculi posizionati nelle diverse file delle cappelle (scelta fra loculi in prima, seconda, terza, quarta e quinta fila) con oneri concessioni da un minimo di 663,84 euro a 3.530,33 euro.

Le risorse derivanti dal bando saranno messe a disposizione da Roma Capitale per incrementare le attività di AMA per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri capitolini.

