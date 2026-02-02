Presentazione del libro “Quel 14 novembre” di Maria Giovanna Tarullo a Tor Tre Teste

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 16.30, presso il Centro Culturale Lepetit (Via Roberto Lepetit, 86), si terrà la presentazione del libro Quel 14 novembre (Edizioni Cofine, 2025) di Maria Giovanna Tarullo, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

All’incontro, oltre all’autrice, interverranno:

Cecilia Fannunza, Assessore alla Scuola – V Municipio,

Don Domenico Vitulli, parroco di San Tommaso d’Aquino,

Vincenzo Luciani, editore.

Previsti intermezzi musicali di Luca Margarita.

