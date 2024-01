Presidente del IV Municipio a sostegno del sit-in per il palazzo incendiato di Colli Aniene

Oggi un gruppo di cittadini di Colli Aniene si è riunito in piazza Goldoni, per chiedere al Governo e al Parlamento una deroga per causa di forza maggiore ai lavori del bonus 110% per il palazzo incendiato di largo Franchellucci. Senza questa deroga gli inquilini del palazzo andato in fiamme sarebbero costretti a pagare oltre ai danni dell’incendio, alla doppia rata di mutuo dell’appartamento bruciato, a quella dell’affitto delle case attuali, anche i costi del bonus 110 allo Stato, per importi che vanno dai 100 ai 50 mila euro ad appartamento. Oltre al danno anche la beffa!

Ricordiamo che i lavori del 110 si sono interrotti alla data del 2 giugno e non sono mai potuti riprendere perché il palazzo è ancora sotto sequestro. Non prevedere una deroga per questi casi di forza maggiore, per proteggere i cittadini vittime di una sciagura, è un atto di disumanità che speriamo tutto il Parlamento italiano possa accogliere ed in particolare il Governo, tendendo la mano a cittadini incolpevoli della difficoltà in cui sono finiti.

Domani si proseguirà con il presidio.

Intanto il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti con la sua presenza al sit-in di oggi ha voluto esprimere la vicinanza ai cittadini colpiti da questo infausto dramma: «Oggi al Sit-in organizzato dai residenti del palazzo incendiato in IV Municipio a Colli Aniene tutti insieme con il Parlamentare Andrea Casu e il Segretario Romano Enzo Foschi, abbiamo chiesto al Governo di prorogare i termini del Super bonus 110% per cause eccezionali come questa, che ha visto 24 famiglie perdere la casa. Attendiamo fatti concreti da chi si riempie la bocca di parole come famiglia e tutela degli italiani. Continueremo a sostenere le famiglie come abbiamo fatto dal primo giorno, con noi veramente nessuno deve rimanere indietro»