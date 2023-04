Primavera con Coroincanto

In questi giorni di primavera il Coroincanto del Centro Studi Atelier Centodue si prepara per due importanti concerti a Roma.

Domenica 30 aprile 2023 alle ore 18.00 nel Teatro Centrale Preneste, in via Alberto da Giusano 58, con ingresso libero, il Coroincanto organizza un concerto in amicizia con il Coro Mosaico di Valsamoggia (Bologna) diretto dal Maestro Marco Cavazza. Questo evento è stato molto atteso da entrambe le formazioni che si sono conosciute cantando nel 2019 alla Rocca di Bentivoglio nel concerto “Diamoci voce” organizzato dal coro bolognese. Il “covid” impedì il Coroincanto di ricambiare negli anni successivi l’invito e così questa domenica finalmente i due gruppi si incontreranno di nuovo per cantare insieme e suggellare l’amicizia. Il repertorio di entrambi i Cori è costituito da canti multietnici, canti popolari in diverse lingue e di svariatissime provenienze, ricchi di ritmi e melodie coinvolgenti che sicuramente entusiasmeranno il pubblico.

Continuano gli impegni per il Coroincanto con la partecipazione a un evento moderno e frizzante insieme ad altri 4 cori nel notissimo locale di Ciampino “Stazione birra”. Si tratta del primo VOCAL SHOW organizzato dal coro Centonote del M° Rino Andolfi venerdì 12 maggio.

A questo raduno corale parteciperanno oltre al Coroincanto sempre diretto dal M° Paula Gallardo e il Coro Centonote del M° Rino Andolfi, anche il Coro Notevolmente del M° Marco Schunach, il Coro 7hills del M° Gianluca Buratti e il Gruppo Vocale Dodecafonici. So prevede una serata ricca di ritmo e di musiche coinvolgenti con una grande affluenza di pubblico quindi si consiglia la prenotazione.