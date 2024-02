Processo partecipativo al piano sociale di Roma Capitale

È partito il percorso cittadino per il Piano Sociale promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute con l’Assessora Barbara Funari.

Il secondo appuntamento dei 5 cinque incontri di confronto fra cittadini organizzati per raccogliere e condividere proposte su problematiche e strategie che riguardano il futuro della città avrà luogo il 24 febbraio 2024 dalle 10 alle 14 presso la CSAQ Quarticciolo (V Municipio) in via Locorotondo 33.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati