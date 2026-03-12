“Promenades”, il concerto al Teatro Sala Umberto di Roma

Domenica 15 marzo alle ore 11 un nuovo appuntamento della rassegna Domenica Classica, sotto la direzione artistica di Lorenzo Porta del Lungo, pianista e compositore, a cura dell’Associazione Suono e Immagine, che si terrà presso il Teatro Sala Umberto di Roma.

Il concerto, intitolato “Promenades”, propone un itinerario sonoro che attraversa linguaggi e sensibilità eterogenee, valorizzate dall’organico composto da Claudia Bucchini (flauto), Domenico Masiello (violino) e Désirée Scuccuglia (pianoforte).

L’apertura è affidata a Maya di Ian Clarke (nato nel 1964), un brano che fonde tecnica contemporanea e lirismo evocativo.

Segue la raffinata Suite en trio Op. 59 di Mel Bonis (1858-1937), caratterizzata da atmosfere impressioniste ed eleganti dialoghi strumentali.

Il percorso prosegue con la vivacità neoclassica delle Promenades di Bohuslav Martinů (1890–1959) e con i Cinque pezzi di Dmitri Shostakovich (1906-1975), qui presentati in una versione per flauto, violino e pianoforte che ne esalta la forza comunicativa e l’ironia.

Il programma si concluderà con il Trio di Nino Rota (1911-1979), una pagina elegante e di immediata bellezza.

Il brano resta sospeso tra classicità, melodie cantabili e quelle raffinate atmosfere cinematografiche che hanno reso celebre l’autore.

Si tratta di un finale luminoso capace di unire grazia, nostalgia e una profonda raffinatezza armonica.

Gli appuntamenti di Domenica Classica, la rassegna di matinée musicali (ore 11.00) dedicate alla musica classica e cameristica, si concluderanno domenica 3 maggio con un recital pianistico di Lorenzo Porta del Lungo, direttore artistico della rassegna.

IL P R O G R A M M A

Ian Clarke (nato nel 1964)

Maya

Mel Bonis (1858 – 1937)

Suite en Trio for Flute, Violin and Piano, Op. 59

Serenade, Pastorale, Scherzo

Bohuslav Martinů (1890 – 1959)

Promenades, H.274

Poco allegro, adagio, scherzando, poco allegro

Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)

5 pezzi per due violini e pianoforte

(trascr. per flauto violino e pianoforte)

Nino Rota (1911 – 1979)

Trio per flauto, violino e pianoforte

INFO

I biglietti, senza costi di prevendita, hanno i seguenti prezzi:

Platea intero € 22,00, ridotto € 18,00

Galleria intero € 15,00, ridotto € 12,00.

Le riduzioni si applicano agli Over 65 e ai soci CRAL.

Botteghino Teatro Sala Umberto tel. 06-6794753

Visita: www.teatrosalaumberto.com

Associazione Suono e Immagine: www.associazionesuonoeimmagine.it

Contatto: ass.suonoeimmagine@gmail.com

