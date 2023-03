Proposte del CdQ Centocelle Storica per mettere in sicurezza la viabilità

Non accade tutti i giorni che un Comitato di quartiere studi ed elabori attraverso uno studio, sopralluoghi e misurazioni, un progetto per migliorare sotto il profilo della sicurezza, la viabilità nel proprio quartiere, in questo caso nel quartiere di Centocelle.

Ripetute riunioni nella storica sede presso la scuola F. Cecconi sono termínate con la stesura di un documento impreziosito da disegni e grafici elaborati dal Presidente Arch. Silvio Bruno e dal Geom. Luigi Guerini.

Il CdQ – ci ha detto il presidente Silvio Bruno – si è immediatamente messo al lavoro dopo aver appreso da alcuni comunicati del Campidoglio in cui venivano rappresentate le difficoltà dell’agenzia Roma Servizi per la Mobilità ad elaborare progetti in quanto impegnata su opere previste per il Giubileo 2025 ed opere previste nel PNRR.

Lo staff tecnico del CdQ ha elaborato due proposte, una riguardante l’incrocio di via Tor de’ Schiavi con via Casilina dove con la realizzazione di un tronchetto stradale di poche decine di metri lineari e adeguando l’impianto semaforico già esistente si potrebbe finalmente consentire la svolta a sx sulla via Casilina direzione GRA.

L’altra proposta elaborata riguarda la possibilità di realizzare due inversioni di marcia su viale della Primavera, una nei pressi di via dei Platani.

Gli elaborati prodotti sono stati inviati dall’assessore ai LL.PP. Maura Lostia che a sua volta come già concordato in un incontro avuto avuto il 7 dicembre 2022, al Dipartimento alla Mobilità e da questi all’Agenzia “Roma Servizi per la Mobilità“. Adesso crediamo che però il V municipio debba esercitare la dovuta pressione e questo anche perché uffici e dipartimenti sono pieni zeppi di idee e addirittura atti approvati sia nelle commissioni deputate che in consiglio finiti irrimediabilmente nel nulla e questo dicono dal CdQ la sicurezza sulla viabilità non se lo può permettere.