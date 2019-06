Quattro giorni all’insegna dell’Arte di Strada al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa inaugura il 6 giugno un grande evento gratuito dedicato all’Arte di Strada: un settore importante dello spettacolo dal vivo che negli ultimi anni tra danza, musica, giocoleria e arte circense ha conquistato il pubblico italiano all’interno di varie tipologie di manifestazioni tra cui gli amatissimi Buskers festivals.

Quattro giorni aperti al pubblico nella meravigliosa cornice del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, che in questi ultimi anni si è affermato come una delle location più suggestive e ricche di cultura della Regione. Spettacoli, concerti, arte circense, laboratori, mercatini vintage (Hippie Market) e street food, ma anche una sezione dedicata alla formazione professionale rivolta ad organizzatori di eventi culturali e ad artisti, con 4 seminari ad ingresso libero e il convegno: “Lo stato dell’arte di strada e il modello festival” cui parteciperanno diverse istituzioni tra cui Regione Lazio, Federculture, Anci, Fnas, Anap e i comuni di Tolfa, San Donato Val di Comino e Paliano.

Questo grande evento è stato ideato nel 2018 in un tavolo di lavoro tenutosi al Castello di Santa Severa tra i 3 Festival di Arte di Strada finanziati dalla Regione Lazio TolfArte, Via di Banda e Il Carosello festival, e intende essere il primo di una serie di incontri a livello nazionale con l’obiettivo di realizzare una rete dei Festival di Arte di Strada: una sorta di fiera nazionale che metta in rete operatori, festival, artisti e istituzioni, lasciando aperte le porte al pubblico che potrà beneficiare di uno spettacolare intrattenimento e non solo.

Tantissimi gli artisti che animeranno le giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio: il concerto The Reggae Circus di Adriano Bono, il Circo El Grito con lo Spettacolo “Scratch & Stretch”, Lucignolo, Daniela a la Giocoleria, Fabrizio Zampollini, Novella Morellini, Piccola Grande Aurora, Drumbo, Lorenzo Ritondale, Gran Lebusky, Guglielmo Bartoli & Milena Frantellizzi, Godiè, Federica Fattori, Simona Sarti, le street band Lestofunky, Sussinfunky, Sbandati. A coronare la molteplice esperienza artistica, un’area dedicata allo Street Food e l’Hippie Market.

Workshop, panel e un convegno a ingresso gratuito:

L’evento si propone anche come momento di importante formazione e arricchimento professionale per organizzatori di eventi in ambito culturale e artisti, grazie a diversi incontri aperti gratuitamente. Giovedì 6 giugno alle ore 10 il Workshop “Audio per lo spettacolo” a cura di Lorenzo Crivellari mentre alle 14 il Panel “Inquadramenti amministrativi e lavorativi nello spettacolo: forme giuridiche e previdenza per organizzatori e artisti”, a cura di Francesco Mautone (Pmc Consulting).

Venerdì 7 giugno alle ore 10 il Panel “Progettazione e Fund Raising per festival ed artisti” a cura di Jean Marc Thiebaut, mentre alle 14.30 il Panel “Comunicare la cultura: la promozione di eventi e di progetti artistici” a cura di Fiorenza Gherardi De Candei.

Sempre venerdì 7 giugno alle 17.30 si terrà il Convegno: “Lo stato dell’arte di strada e il modello festival” moderato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Tolfa Cristiano Dionisi con l’intervento di diverse istituzioni come relatrici, tra cui Regione Lazio (Albino Ruberti), Anci (Vincenzo Santoro), Fnas (Mario Barnaba), Anap (Alessio Michelotti e Carlo Lanciotti), Federculture (Claudio Bocci), Sindaco di Tolfa in cui si svolge il festival TolfArte (Luigi Landi), il Sindaco di San Donato Val di Comino in cui si svolge il festival Via di Banda (Enrico Pittiglio), il Sindaco di Paliano dove si svolge il Carosello Festival(Domenico Alfieri).

In programma anche Workshop dedicati alle performance artistiche, sempre a ingresso gratuito: venerdì 7 e sabato 8 giugno il Workshop “Fire Dance studio retreat” a cura di Lucignolo e Rocco Tedesco; venerdì 7 giugno il Workshop “Giocoleria” a cura della Scuola Romana di Circo, con Lorenzo Ritondale. Ad attendere i visitatori anche diversi laboratori a cura di Catapulta e Scuola Romana di Circo.

Il programma completo e dettagliato è disponibile al link www.castellodisantasevera.it