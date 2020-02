Question Time al Consiglio del V Municipio sulle problematiche dei Centri Anzianii

Giovedi 20 febbraio 2020 alle ore 9 Question Time al Consiglio del V Municipio in via Perlasca sulle irrisolte problematiche dei Centri Sociali Anziani.

In una lettera ai Presidenti dei Centri Anziani il Coordinatore CSA V Municipio Umberto De Felice: “Tutti i CSA di Roma sono in agitazione (come comunicato alla Giunta Comunale, ai Capigruppo Consiglio Comunale agli organi di stampa, etc.) con forme di protesta da concordare. Visto che il V Municipio rispetto alle gravi problematiche dei nostri Centri Anziani (mancati finanziamenti, abbattimento barriere architettoniche, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mesi di mancate pulizie nei CSA, etc.) si disinteressa completamente è iniziata la protesta”.

De Felice quindi conclude invitando i presidenti ad essere presenti con anche i membri del comitato di gestione e gli iscritti.