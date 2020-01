Raggi: “Con la nuova 20L da Anagnina a Tor Vergata con più rapidità”

“Da oggi chi deve – ha affermato sul suo profilo facebook la sindaca Virginia Raggi – raggiungere l’Università e il Policlinico di Tor Vergata avrà a disposizione una nuova linea bus di collegamento con la metro A. L’abbiamo inaugurata questa mattina nel campus universitario insieme al rettore Orazio Schillaci: grazie alla nuova 20L si potrà arrivare da Anagnina a Tor Vergata con più facilità e rapidità nelle ore di punta.

“Stiamo cercando di migliorare la rete di trasporto bus, potenziando i servizi nelle periferie. Abbiamo acquistato nuovi bus proprio per questo motivo. E già 400 nuovi mezzi sono in giro per le strade di Roma. Entro il 2021 ne saranno più di 700.

“L’anno scorso, invece, abbiamo attivato una connessione diretta tra il campus di Tor Vergata e la stazione della metro B di Ponte Mammolo. Parlo del prolungamento della linea 058, un servizio fortemente richiesto dai cittadini e dai comitati locali partito due anni fa. Con la 058 infatti abbiamo creato un altro collegamento diretto tra quartieri periferici, nodi di scambio e importanti strutture pubbliche.

“La nuova circolare 20L è attiva tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle 8.30 alle 11.30. Sarà utile a studenti e lavoratori dell’università e dell’ospedale o chi deve raggiungere il Policlinico per fare esami, terapie e visite specialistiche.”