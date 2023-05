Raggi-Zannola: “OK da Commissione su ciclopedonale Termini-Tor Vergata ottimo segnalle per mobilità cittadina”

“Oggi è un giorno importante per la mobilità dolce romana. La proposta di delibera – a firma mia e del presidente della Commissione Mobilità Zannola – relativa all’istituzione di un percorso ciclopedonale che collegherà Termini con Tor Vergata ha infatti incassato il parere positivo delle Commissioni Expo2030, Mobilità, Lavori Pubblici e Ambiente.

Parliamo di un’infrastruttura che, per lunghezza e importanza, costituirebbe un ‘unicum’ per la nostra città e che darebbe la possibilità, ai tanti ciclisti e pedoni che la percorrerebbero, di intraprendere un itinerario suggestivo che interesserebbe i Fori Imperiali, il Colosseo, il Parco dell’Appia Antica, il Parco degli Acquedotti.

Una grandiosa opportunità – sia da un punto di vista culturale che sotto il profilo della sostenibilità – che permetterebbe tra l’altro di collegare ulteriormente l’area di Tor Vergata – fortemente popolata e in cui insistono importanti strutture quali il polo universitario, il Policlinico, il Cnr e l’Agenzia Spaziale Italiana, tanto per citarne alcune – con il cuore pulsante della città.

Confidiamo, adesso, in una rapida calendarizzazione della proposta in vista dei lavori d’Aula: l’obiettivo è quello di impegnare l’Amministrazione a portare aventi questo progetto indipendentemente da Expo e, comunque ben prima del 2030, in un’ottica di riqualificazione del quadrante di Tor Vergata”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, la presidente della Commissione Expo 2030 Virginia Raggi e il presidente della Commissione Mobilità Giovanni Zannola.