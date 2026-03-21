“Recital per Chitarra solista” del Maestro Daniele Lipera
Sabato 21 marzo 2026 in via E. Serretta 19, ore 18.30 presso l’Istituto A. Corelli
Sabato, 21 marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Istituto A. Corelli, in via E. Serretta 19 (parallela di via Vacuna e non distante da largo Beltramelli), si terrà un “Recital per Chitarra solista”, a cura del Maestro Daniele Lipera, che eseguirà musiche di H. Villa-Lobos, A. Barros, M. De Falla, L. Brouwer e L. Naon.
L’evento è organizzato dall’Istituto A. Corelli, U.N.L.A. e dal Comitato di Quartiere Largo Beltramelli. Il sodalizio che accomuna, da tempo, l’Istituto A. Corelli (Direttore Antonello Bucca) e il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli (Presidente Pericle E. Bellofatto) è ben collaudato per il bene della cittadinanza del quartiere ma non solo.
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