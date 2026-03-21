“Recital per Chitarra solista” del Maestro Daniele Lipera

Sabato, 21 marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Istituto A. Corelli, in via E. Serretta 19 (parallela di via Vacuna e non distante da largo Beltramelli), si terrà un “Recital per Chitarra solista”, a cura del Maestro Daniele Lipera, che eseguirà musiche di H. Villa-Lobos, A. Barros, M. De Falla, L. Brouwer e L. Naon.

L’evento è organizzato dall’Istituto A. Corelli, U.N.L.A. e dal Comitato di Quartiere Largo Beltramelli. Il sodalizio che accomuna, da tempo, l’Istituto A. Corelli (Direttore Antonello Bucca) e il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli (Presidente Pericle E. Bellofatto) è ben collaudato per il bene della cittadinanza del quartiere ma non solo.

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