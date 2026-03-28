Regione Lazio, è scontro totale sull’appalto di pulizie: sindacati diffidano l’Ente

Il clima, già teso, è precipitato lo scorso 25 marzo 2026, quando l’incontro fissato tra le parti è stato annullato dalla Regione all’ultimo momento.

Un gesto interpretato dai sindacati come una mancanza di rispetto verso i lavoratori, che ha fatto scattare l’immediata proclamazione dello stato di agitazione per tutto il comparto.

Il timore principale riguarda la cosiddetta “clausola sociale” e la sostenibilità economica delle offerte. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, le nuove condizioni di gara potrebbero nascondere:

“Parliamo di migliaia di lavoratrici e lavoratori che garantiscono un servizio pubblico essenziale”, concludono le sigle sindacali. “La Regione Lazio non può procedere a colpi di bandi senza ascoltare chi quel lavoro lo svolge ogni giorno”.

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