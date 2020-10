ReinvenTIAMO Roma: selezionati i finalisti dei siti in gara

Si è chiusa con successo la prima fase del bando internazionale C40 Reinventing Cities con la selezione dei team finalisti per la rigenerazione urbana dei siti in gara con le migliori proposte all’insegna della sostenibilità ambientale. La città di Roma partecipa al concorso insieme a Milano, Madrid, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town e Reykjavik.

“Con la selezione dei team finalisti dei siti in gara, dopo i risultati per il sito della stazione Tuscolana annunciati con FS Sistemi Urbani ad agosto, si conclude la prima fase del bando internazionale ed entreremo a breve nella seconda. Presto potremo avere progetti innovativi e di grandissima qualità per la rigenerazione di aree strategiche della nostra città. Ringrazio le giurie e gli organizzatori di C40 che hanno lavorato in queste settimane con l’instancabile supporto tecnico degli uffici del PAU. Siamo soddisfatti di aver portato Roma Capitale al centro di un percorso comune a tante città del mondo nel raggiungimento degli obiettivi comuni per la riduzione dei gas serra, dello sviluppo sostenibile. Abbiamo accettato la sfida di avviare procedure e programmi innovativi in grado di interpretare i bisogni dei cittadini, per governare le sfide che alle città pone la contemporaneità”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Luca Montuori.Di seguito i nomi dei finalisti:

Ex Mira Lanza

Nome del Progetto: Art Connection

Rappresentante del Team: De Sanctis Costruzioni S.p.A.

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): Principioattivo Architecture Group s.r.l.

Esperto Ambientale: 3TI Progetti italia S.p.A. – TEKSER s.r.l.

Nome del Progetto: Hubitat

Rappresentante del Team: SPSK* Studio di Architettura e Ingegneria

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): European Engineering Consorzio Stabile – SPSK* Studio di Architettura e Ingegneria

Esperto Ambientale: VDP s.r.l.

Nome del Progetto: Manifatture Urbane

Rappresentante del Team: Fresia RE S.p.A.

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): Bioedil Progetti s.r.l.

Esperto Ambientale: Save the Planet Onlus

Nome del Progetto: Meta

Rappresentante del Team: Navarra Iniziative Immobiliari s.r.l.

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): Westway Architects associazione professionale

Esperto Ambientale: Stantek S.p.A.

Nome del Progetto: Second Life – Abitare e Lavorare all’ex Mira Lanza

Rappresentante del Team: Finanziaria Internazionale Investments sgr S.p.A.

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): Barreca & La Varra Associazione tra Professionisti – AAvv creative engineering Studio Associato di Professionisti

Esperto Ambientale: Pool Engineering s.r.l.

Torre Spaccata

Nome del Progetto: F.A.R.

Rappresentante del Team: Surf Engineering s.r.l. Urban Design & Landscape

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): CTIF dell’Università di Roma Tor Vergata (prof. arch. M.A.Paola Paniccia, prof. arch. Antonella Falzetti)

Esperto Ambientale: In-Time s.r.l. – Information methodologies for earth s.r.l. – Ing. Francesco Gallinelli

Nome del Progetto: Green Change

Rappresentante del Team: Alfredo Simonetti

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): Simone Ombuen, Giancarlo Micheli

Esperto Ambientale: Paola Marrone.;

Filanda

Nome del Progetto: Filanda Felice

Rappresentante del Team: CAM S.p.A.

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): IT’S s.r.l.

Esperto Ambientale: IT’S s.r.l

Nome del Progetto: Filanda Agricola

Rappresentante del Team: Excellence Italia s.r.l.

Responsabile del Progetto (Architetto/Urbanista): Claudio Ciccotti

Esperto Ambientale: Giuseppe Deiana – Marcello Mancini