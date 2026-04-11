Parco Volusia: al via la gara per il recupero dei Casali Ghella

I tre casali storici all’interno del Parco Volusia, rimasti per troppo tempo simbolo di incuria, stanno per rinascere. Roma Capitale ha ufficialmente indetto la gara d’appalto per la loro ristrutturazione e rifunzionalizzazione.

La procedura si chiuderà entro la fine di aprile 2026, aprendo la strada a un cantiere che punta a restituire questi spazi alla comunità del Municipio XV.

Un nuovo hub per la comunità

Il progetto definitivo, finanziato con 3,5 milioni di euro, prevede una trasformazione profonda delle tre strutture, che diventeranno uno spazio civico polifunzionale dotato di:

Cultura e Studio: Una biblioteca civica, postazioni per la lettura e lo studio.

Lavoro e Innovazione: Aree dedicate al co-working con servizi Wi-Fi.

Aggregazione: Una sala conferenze per dibattiti e un punto informativo per il territorio.

Servizi: Un’area ristoro a disposizione dei frequentatori del parco.

La strategia della rigenerazione urbana

L’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha inserito questo intervento in una visione più ampia che coinvolge tutta la città: «Non è un’operazione isolata. Si inserisce nel piano strategico che tocca anche il Parco di Tor Marancia (Municipio VIII) e Villa Flora (Municipio XII). La sfida è usare la rigenerazione urbana per valorizzare il patrimonio rurale e ambientale di Roma».

Anche il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha sottolineato la continuità dell’impegno: «Dopo l’apertura del primo lotto nel 2015 e del secondo nel 2021, oggi siamo vicini al recupero definitivo dei casali. È un risultato frutto di un percorso partecipato con associazioni e comitati locali».

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