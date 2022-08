Dalle ore 19.00 del 9 Settembre 2022 all’Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca si terrà il Renato Nicolini Day, nel decennale della sua scomparsa.

L’appuntamento è stato ideato per ricordare le 9 stagioni dell’Estate Romana ideata appunto da Nicolini.

L’organizzazione è curata dal musicista e scrittore Marco Testoni in collaborazione con l’attrice e regista Marilù Prati, compagna di vita e di teatro di Renato.

Un ricco programma con una serie di eventi performativi e incontri a partire dalle ore 19:00: la presentazione del libro Renato Nicolini, la gioiosa anomalia di Marco Testoni con la conduzione di Alberto Castagna e di David Tozzo; il reading a cura di Marilù Prati con la partecipazione di Alessandra Vanzi. A concludere il concerto degli Aureo con Sabrina Zunnui alla voce, Simone Salza al sax, Giancarlo Russo alle chitarre e Marco Testoni handpan, percussioni e piano.

Il programma

Ore 19:00 Presentazione del libro Renato Nicolini, la gioiosa anomalia Marco Testoni (Edizioni Efesto, 2022)

Renato Nicolini non è stato solo un politico, un parlamentare, un assessore alla cultura che inventò e diede un senso alla parola “politica culturale”, fu anche l’uomo dell’effimero, del meraviglioso urbano, della mescolanza tra colto e popolare, l’ideatore dell’Estate Romana, l’amico delle avanguardie teatrali, l’urbanista, il drammaturgo, l’attore, ma soprattutto è stato un uomo che attraverso la cultura ha inciso profondamente sulla socialità e sulla qualità della vita di migliaia di cittadini. Questo libro di Marco Testoni prova a ricostruire il percorso e la molteplicità della sua figura.

Ore 20:00 Reading a cura di Marilù Prati

Un reading che darà voce ad una raccolta di testi emblematici del percorso artistico, politico e culturale di Renato Nicolini selezionati dall’attrice Marilù Prati, sua compagna di teatro e di vita, con la partecipazione di un’altra attrice protagonista della scena teatrale d’avanguardia: Alessandra Vanzi.

Ore 21:00 Marco Testoni & Aureo Trio

La gioiosa anomalia è un concerto-spettacolo che è il naturale proseguimento in chiave performativa dell’omonimo libro di Testoni. Un tributo musicale alla creatività e all’immaginazione libera e aperta di Renato Nicolini con i musicisti degli Aureo, un ensemble di artisti ispirati dalla curiosità verso ogni linguaggio musicale: Marco Testoni (handpan, percussioni, piano), Sabrina Zunnui (voce), Simone Salza (sax, clarinetto) e Giancarlo Russo (chitarre). Un repertorio che si compone di brani originali ma che interpreta anche artisti simbolo della musica a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 come: Area, Patty Smith, John Coltrane, Gabriella Ferri, Caetano Veloso. Uno spettacolo fatto di musica e immagini che ripercorre in chiave visionaria e contemporanea le tappe principali delle prime edizioni nicoliniane dell’Estate Romana dove i momenti musicali si integrano a vari contributi video e alle sequenze del film “A proposito di Roma” di Egidio Eronico con i monologhi di Remo Remotti, Victor Cavallo e dello stesso Renato Nicolini.