Riapre “Il Cammino della Speranza”: inaugurata al Municipio V di Roma la nuova sede romana

Taglio del nastro questa mattina in via Renzo da Ceri, nel cuore del Municipio V, per la sede rinnovata del Centro di appoggio e sostegno diurno “Il Cammino della Speranza”, realtà della Comunità Incontro ETS dedicata da oltre vent’anni al supporto delle persone con dipendenze e delle loro famiglie.

A inaugurare gli spazi completamente ristrutturati è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga, Alfredo Mantovano, insieme a istituzioni locali e operatori del settore.

Fondata nel 1963 da don Pierino Gelmini, la Comunità Incontro è oggi una delle realtà terapeutiche più radicate nel Paese, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e impegnata nella cura delle dipendenze da sostanze e comportamentali. La sede capitolina, rimessa a nuovo per accogliere al meglio utenti e famiglie, rappresenta un presidio fondamentale per il territorio.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale ai Servizi sociali Massimiliano Maselli, il presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’assessore municipale alle Politiche Sociali Antonino De Cinti, e il capo struttura della Comunità Incontro ETS Giampaolo Nicolasi, affiancato dallo staff multidisciplinare e da alcuni ragazzi che stanno affrontando il loro percorso di recupero.

“Quella di oggi – ha spiegato il Sottosegretario Mantovano – è una tappa importante di una storia lunga più di sessant’anni. Questo centro mette in rete famiglie, operatori dei SerD e comunità terapeutiche, offrendo percorsi concreti, impegnativi ma positivi. È un luogo simbolico, un modello che auspico possa essere replicato altrove, perché risponde alle nuove complessità del fenomeno dipendenze”.

La riapertura della struttura è stata possibile anche grazie al quadro di interventi previsti dalla Deliberazione n. 104 dell’Assemblea Capitolina, che punta a valorizzare gli immobili pubblici destinandoli a progetti sociali e del Terzo settore.

Con il ritorno in piena operatività del centro, il Municipio V riacquista così un punto di riferimento per un servizio di prossimità rivolto non solo agli utenti, ma anche ai loro familiari.

“L’inaugurazione di oggi – ha sottolineato Nicolasi – non è solo un taglio del nastro, ma un momento per ribadire l’impegno della Comunità Incontro nella cura delle dipendenze. Il ruolo delle famiglie è determinante: qui vengono accompagnate, ascoltate e preparate ad affrontare un percorso complesso ma possibile”.

La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, con orario 9-12 e 15-18, offrendo supporto psicologico individuale e di gruppo, consulenze familiari, attività di prevenzione, avviamento alla residenzialità in comunità, oltre a colloqui nelle carceri per chi sceglie percorsi di detenzione alternativa.

Il centro registra ogni anno circa 100 ingressi in Comunità — compresi quelli in misura alternativa — e decine di richieste di aiuto quotidiane, a conferma della rete di collaborazione con SerD e Servizio Sanitario Nazionale.

Come da tradizione della Comunità Incontro, il gruppo romano è attivo anche in progetti di divulgazione e prevenzione nelle scuole, nelle parrocchie e nelle associazioni sportive, per sensibilizzare sui rischi delle dipendenze.

A suggellare il rapporto con il territorio, è stato firmato anche il rinnovo del protocollo d’intesa con il Municipio Roma V, dedicato allo sviluppo di progetti psico-sociali a sostegno delle persone con dipendenze.

Un impegno che il presidente del Municipio, Mauro Caliste, ha voluto rimarcare: “Oggi non inauguriamo solo un luogo fisico, ma una possibilità concreta di sostegno per tante persone e famiglie. Crediamo profondamente nel valore della collaborazione con il Terzo settore, perché solo costruendo una rete forte possiamo essere davvero vicini ai cittadini”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.