Riconoscimento alla carriera del Tecnico Lolly Rizzitelli dell’ADS Lolly Dance
Domenica 22 febbraio 2026, durante l’Italian Dance Festival
Domenica 22 febbraio 2026, durante l’Italian Dance Festival, il presidente CIBS Edilio Pagano, con il supporto dell’organizzatrice Ilaria Guercio, ha voluto rendere un tributo speciale a due colleghe che hanno scritto pagine indelebili nella storia delle Danze Coreografiche: Lolly Rizzitelli e Lucia Latini.
“La Danza racconta la Storia, voi avete raccontato la Storia delle Danze Coreografiche e ve ne siamo enormemente grati”. – parole cariche di emozione, accompagnate da una coppa, simbolo di un premio alla carriera.
Edilio, Lolly e Lucia sono stati tra i pionieri del settore già dai primi anni Duemila, insieme a tanti altri tecnici, contribuendo con passione, competenza e visione alla crescita delle Danze Coreografiche. Dai campionati di Foligno, passando per Bologna nel 2007, fino a Rimini dal 2008 ai giorni nostri.
Nel tempo molto è cambiato: regolamenti, scenari, palcoscenici… ma ciò che non è mai venuto meno è il legame profondo, la stima sincera e l’affetto autentico che uniscono chi ha condiviso e costruito questa bella storia!
