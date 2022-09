Ricordo di Gabriella Ferri a 80 anni dalla nascita

Domenica 18 settembre 2022, dalle ore 21.00, si terrà un evento musicale con la partecipazione straordinaria diElena Bonelli per ricordare gli 80 anni dalla nascita di Gabriella Ferri, presso il Centro culturale a lei dedicato (ingressi da via delle Cave di Pietralata 76 e via G Galantara 7).

Un’occasione per passare una serata in musica a ingresso libero e ricordare una grande artista.