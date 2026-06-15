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Riforma della Legge elettorale

Un ciclo di video-interviste di approfondimento dei vari aspetti di Carteinregola

Redazione - 15 Giugno 2026

Carteinregola propone un ciclo di video-interviste di approfondimento dei vari aspetti – e delle numerose controindicazioni – di un disegno di legge che dovrebbe approdare alla Camera venerdì 26 giugno e arrivare alle battute finali ai primi di luglio.

Si inizia martedì 16 giugno 2026 alle 19 (e poi sempre on line) sulle pagine Facebook e Youtube di Carteinregola, con un’intervista a Maria Agostina Cabiddu , Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico – Politecnico di Milano.

Seguiranno gli interventi dei costituzionalisti Massimo Villone, Gaetano Azzariti, Enrico Grosso, Francesco Pallante e altri ancora. A cura di Anna Maria Bianchi, Isabella Pierantoni e Pietro Spirito https://www.carteinregola.it/riforma-della-legge-elettorale-meno-rappresentanza-meno-democrazia-le-videointerviste-di-carteinregola/

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