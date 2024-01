“Rilanciamo Pietralata… il lavoro continua” e il prossimo appuntamento sarà sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

In questa occasione sarà ristrutturata la panchina nella piazzetta di via del Peperino 56 e colorata di rosso in occasione della giornata della memoria contro ogni forma di violenza sulle donne.

Prosegue inoltre l’azione di riqualificazione del quartiere di Pietralata, giunto al suo terzo atto, con la pulizia in via dell’Alabastro.

L’iniziativa è stata organizzata dall’ Associazione Culturale Diversamente e dallo Scup Spazio Culturale Peperino; gode del patrocinio del Municipio IV.

Le prime due iniziative

L’intervento in via Pomona ed il brindisi di Natale

Rilanciamo Pietralata a partire da via del Peperino Tanti i partecipanti all’azione di pulizia di via del Peperino domenica 5 novembre 2023