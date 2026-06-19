Rinascita del San Giacomo, c’è la firma: pronti 145 milioni per riaprire lo storico ospedale di via del Corso
La Giunta Rocca approva l'accordo con Ministero e Asl Roma 1 per lo stanziamento. Diventerà un presidio territoriale senza pronto soccorso
I cancelli sbarrati dal 2008, i corridoi monumentali rimasti vuoti per quasi vent’anni e le infinite battaglie legali e civili sembrano finalmente scivolare nel passato.
Il progetto di riapertura dell’ex ospedale San Giacomo degli Incurabili, nel cuore del centro storico di Roma, compie lo snodo burocratico ed economico decisivo.
La Regione Lazio ha approvato l’atto formale che rende pienamente disponibili i finanziamenti per la resurrezione del presidio sanitario di via del Corso, una delle ferite urbanistiche e assistenziali più discusse della Capitale.
Il piatto economico messo sul tavolo è imponente: 145 milioni di euro complessivi. Lo stanziamento servirà a trasformare radicalmente l’antico complesso cinquecentesco in una struttura sanitaria ultramoderna, non più orientata alla gestione delle emergenze acute ma dedicata interamente all’assistenza territoriale e alla presa in carico dei pazienti che necessitano di cure a media e bassa intensità.
Via libera al budget: l’obiettivo è aprire i cantieri entro dicembre
L’approvazione dello schema di accordo tra il Ministero della Salute, la Regione Lazio e la Asl Roma 1 mette al sicuro la copertura finanziaria dell’opera e accelera l’iter avviato lo scorso febbraio, quando era stata pubblicata la prima gara da oltre 3 milioni di euro dedicata esclusivamente alla progettazione ingegneristica e architettonica.
Adesso la palla passa alla fase operativa. La Pisana firmerà a breve un protocollo d’intesa con Invimit (la società partecipata del Ministero dell’Economia), che ricoprirà il ruolo di stazione appaltante per gestire i bandi di costruzione. La tabella di marcia della giunta è serratissima: il presidente della Regione, Francesco Rocca, punta ad aprire ufficialmente i cantieri entro la fine del 2026.
La nuova mappa del San Giacomo: addio al Pronto Soccorso
La vocazione del nuovo San Giacomo sarà profondamente diversa da quella del passato. Non ci sarà un pronto soccorso, né un reparto Dea (Dipartimento di emergenza e accettazione).
L’obiettivo strategico è l’opposto: creare un “filtro” assistenziale nel centro di Roma per alleggerire la pressione e le infinite code che ogni giorno paralizzano i pronto soccorso dei grandi hub romani (come il Santo Spirito o il Policlinico Umberto I).
Il masterplan prevede una precisa e rigorosa divisione dei piani dell’edificio storico:
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