Roads of Arabia alle Terme di Diocleziano

Le associazioni Omnia Urbes e l’Incontro, sempre unite nell’opera di divulgazione e valorizzazione culturale, propongono un’altra vista guidata alla scoperta di meraviglie e tesori poco conosciuti; questa volta si conosceranno meglio la millenaria cultura araba e si ammireranno le sue bellezze archeologiche e cultuali.

Roads of Arabia è un punto di vista privilegiato per lo spettatore, il fruitore, il turista: è una mostra che racconta di una civiltà a noi lontana geograficamente e culturalmente ma vicina nell’evoluzione storica e densa di punti di contatto nella celebrazione del bello e del divino, in più lo racconta all’interno di una delle strutture che esaltano la storia architettonica di Roma e la sua celebrazione del potere: le grandiose Terme di Diocleziano (le più grandi mai realizzate a Roma, erette agli inizi del IV secolo d.C.).

Sarà un viaggio alla scoperta di un’altra terra, di un’altra cultura, di un’altra civiltà attraverso gli occhi ed i ricordi che appartengono a quella terra, a quella cultura, a quella civiltà; e sarà un viaggio svolto su un mezzo di trasporto eccezionale, all’interno di un viaggio di trasporto unico: Roma ed uno dei suoi musei allestiti in maniera moderna e piacevolmente fruibile.

Per chi volesse partecipare, è necessaria la prenotazione, può contattare via mail il Centro Culturale Lepetit o l’associazione Omnia Urbes, oppure telefonare o inviare un messaggio direttamente al numero 3299729784.

Il contributo previsto per la vista e l’acquisto del biglietto di ingresso al museo è di € 17 in totale (€ 12 per la visita guidata e € 5 di biglietto).