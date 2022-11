Roma 7 vola nei campionati nazionali e regionali di volley

SERIE B MASCHILE

Arriva un’altra vittoria per i ragazzi della serie B maschile, stavolta in casa del Pallianus!

“È stata un’ottima prestazione di squadra” afferma Carattoli,MVP dell’incontro, “siamo riusciti a tenere alto il nostro livello di gioco per tutta la partita e questo ci ha permesso di portare a casa i 3 punti.

Stiamo vivendo un momento molto positivo, veniamo da 4 vittorie consecutive ed ora ci aspetta una gara importante contro Genzano che siamo pronti ad affrontare con questa stessa energia.”

SERIE C FEMMINILE

La prestazione della squadra quest’oggi è stata buona, soprattutto sul fondamentale della battuta. L’obiettivo che dobbiamo prefissarci è quello di migliorare in alcuni momenti della partita, in cui le ragazze perdono di vista gli obiettivi con un calo di concentrazione.

“Sono felice di aver dato un contributo alla squadra.” racconta Anastasia Coletti, MVP della gara. “La partita di ieri ha dimostrato nuovamente che siamo una squadra con un grande valore e potenziale, ma allo stesso tempo che dobbiamo migliorare ancora per poterlo esprimere appieno, soprattutto in termini di concentrazione durante le fasi delicate della partita. In futuro non dovremo più concedere momenti di calo della prestazione alle nostre avversarie.”

Vi aspettiamo Sabato prossimo alle ore 16 al PalaGiorgi. Le ragazze hanno bisogno del vostro tifo!

SERIE C MASCHILE

È stata una gran bella partita anche se il risultato dice il contrario. I nostri ragazzi hanno ceduto al Gaeta per 3 a 2 ma hanno dimostrato di stare crescendo mano mano. Una squadra non al completo, con parecchie defezioni dovute a problemi di salute ma che ha comunque lottato compattamente.

Memo, secondo allenatore è molto soddisfatto della squadra. “I ragazzi che settimana dopo settimana stanno crescendo sempre di più nelle scelte e nei fondamentali. Continuando con questa costanza e determinazione, sono sicuro che potremmo ottenere ottimi risultati nel corso della stagione”.

Valerio Chillocci MPV “Il gruppo si sta amalgamando, stiamo crescendo e questo mi da quella motivazione in più per affrontare meglio la gara. Anche dalle sconfitte dobbiamo trarre conclusioni costruttive per migliorarci. Continuiamo ad allenarci con attenzione e grande voglia per affrontare al massimo la prossima partita. Daje Roma7!!!”