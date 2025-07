Roma al buio: con il caldo tornano i blackout a raffica

Condizionatori accesi giorno e notte, temperature alle stelle e… Roma resta al buio. Come ogni estate, il mix tra afa e consumi energetici fuori scala ha mandato in tilt la rete elettrica della Capitale. Il risultato? Blackout a raffica, quartieri interi senza luce, cittadini esasperati.

Quartieri colpiti: blackout ovunque

San Paolo, San Giovanni, Colli Portuensi, Don Bosco, Appio Latino, Prati, Garbatella, Re di Roma, Centocelle. Le segnalazioni sono arrivate da ogni angolo della città, e i disagi non risparmiano nessuno: dalle abitazioni private ai negozi, con tutto il caos che ne consegue.

Ascensori ko, frigoriferi spenti, cibo a rischio

Il caldo non perdona e la corrente salta. Ascensori bloccati, alimenti da buttare, ore (e in certi casi giorni) senza luce. Un copione già visto. L’anno scorso, ad esempio, in via Muzio Scevola (Appio Tuscolano) si sono registrate interruzioni di 10 ore al giorno, per giorni consecutivi.

“Siamo esasperati”

A Roma Nord, zona Cassia, la testimonianza di una residente è emblematica:

“In via San Godenzo siamo rimasti senza corrente da lunedì sera alle 21 fino alle 10 del mattino seguente. Poi, di nuovo al buio da martedì sera. Il guasto interessa un’intera zona. Non ce la facciamo più”.

Acea e Areti al lavoro, ma i problemi restano

Acea e Areti sono intervenute per riparare i guasti e, dove possibile, hanno utilizzato le power station – dispositivi portatili per fornire corrente in situazioni d’emergenza. Ma nelle zone più colpite, il disagio continua e la tensione cresce tra i cittadini.

Blackout: cosa fare?

Areti ricorda alcune buone pratiche per affrontare l’emergenza:

Annota e tieni a portata il codice POD (lo trovi sulla bolletta) per facilitare le segnalazioni

Tieni carichi i power bank, potrebbero essere l’unico modo per comunicare

Usi un PC fisso? Procurati un gruppo di continuità (UPS) per evitare di perdere i dati

Torcia e pile di scorta: fondamentali per orientarti al buio

Blackout a Roma: una fragilità strutturale?

Con l’arrivo del caldo, la rete elettrica romana mostra ancora una volta le sue debolezze. Tra consumi record e infrastrutture da rinnovare, il problema si ripresenta ogni estate. I cittadini chiedono soluzioni, e in fretta. Perché vivere al buio, con 35 gradi, non è più tollerabile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.