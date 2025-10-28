Roma Capitale apre le porte del lavoro ai più fragili

Roma punta sull’inclusione sociale attraverso il lavoro. Questa mattina, nella sala conferenze di Roma Capitale, sono state presentate le Linee guida operative per l’attuazione del “Regolamento di affidamento di contratti pubblici sopra e sotto soglia per l’inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale” (categorie LR 381).

Un passo concreto per tradurre in azione la legge approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina nel 2023, prima firmataria Erica Battaglia.

Il cuore dell’iniziativa è semplice ma ambizioso: utilizzare gli appalti pubblici come leva per dare opportunità a chi, per ragioni personali, sociali o sanitarie, fatica a entrare nel mercato del lavoro.

Dalle persone con disabilità a chi ha scontato pene detentive, dai giovani a rischio di esclusione fino a chi ha vissuto dipendenze, tutti potranno vedere concretizzarsi il diritto al lavoro attraverso un percorso sicuro e regolamentato.

Per gli appalti sotto soglia comunitaria, le stazioni appaltanti utilizzeranno l’elenco capitolino delle cooperative sociali di tipo B, garantendo procedure riservate ad almeno cinque cooperative o consorzi. In pratica, ogni anno almeno un servizio o una fornitura sarà affidato con priorità a chi lavora per l’inclusione.

Per gli appalti sopra soglia, invece, entreranno in gioco le cosiddette “gare ibride”: aperte a tutti gli operatori economici, ma con meccanismi premiali per chi favorisce l’assunzione delle categorie più fragili.

Chi rispetta questi criteri può aggiudicarsi l’appalto anche se non arriva primo in graduatoria. Una formula pensata per rendere il mercato del lavoro più equo e inclusivo.

“Queste linee guida non sono solo atti amministrativi, ma uno strumento di visione”, ha dichiarato Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale. “Roma diventa stazione appaltante, orientando il mercato e l’economia della città verso chi ha più bisogno. Il lavoro è inclusione, cittadinanza e dignità”.

Soddisfatta anche Erica Battaglia, presidente della commissione Lavoro: “Abbiamo messo in campo strumenti concreti per ridare centralità al mondo cooperativo di tipo B e supportare chi è in difficoltà. L’attuazione del regolamento è un passo fondamentale per un mercato del lavoro più giusto”.

