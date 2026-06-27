Roma capitale dello spettacolo: il report Siae incorona l’Olimpico e Palazzo Bonaparte. Nel 2027 il colpaccio di Vasco

C’è la Roma dei monumenti, dei Fori e del turismo da cartolina. E poi c’è una Roma diversa, che sempre più spesso si muove al ritmo dei grandi live, dei palchi dei teatri e delle code chilometriche davanti alle mostre d’arte.

Una Roma “fabbrica di sogni” e macchina da soldi che il rapporto annuale della Siae sullo spettacolo fotografa come la regina assoluta dell’intrattenimento nazionale.

I dati consegnano alla Capitale un primato schiacciante, capace di drenare pubblico ed economia.

E il futuro a breve termine promette di essere ancora più spettacolare: mentre si attende il mega-evento di Ultimo a Tor Vergata, il Blasco nazionale ha già firmato la sua promessa d’amore alla città.

Nel 2027, Vasco Rossi celebrerà i suoi cinquant’anni di gloriosa carriera con una scossa epocale: dieci concerti consecutivi allo Stadio Olimpico.

Musica leggera: l’Olimpico batte San Siro per media spettatori

Se Milano mantiene la leadership per il numero complessivo di eventi internazionali, Roma si è presa lo scettro di capitale dei “concerti-evento” nazionali.

Nel corso dell’anno sono state ben 39 le date dei big italiani nelle grandi arene romane: quasi il doppio di Milano e nettamente sopra Napoli.

I grandi show internazionali allo Stadio Olimpico hanno staccato 228mila biglietti. Il re del botteghino romano? È stato Ed Sheeran, capace di radunare 78.501 spettatori in una sola notte (terzo live assoluto in Italia per presenze dopo Ligabue a Reggio Emilia e Max Pezzali a Imola). Ottimi incassi anche per la parata hip-hop di Kendrick Lamar con SZA e per il fenomeno K-Pop degli Stray Kids.

Il dato Siae: Nonostante lo stadio Giuseppe Meazza ospiti storicamente più date nell’arco dell’anno, lo Stadio Olimpico di Roma registra la media di pubblico più alta d’Italia, superando i 58.000 spettatori a serata.

La mappa del primato romano: dall’arte ai musical

Il rapporto Siae non è solo una classifica dei decibel musicali. Il Lazio ha superato i 564 milioni di euro di spesa complessiva (+5,3%), trainato da un’offerta culturale poliedrica che vede Roma battere la Madonnina anche sulla sponda dei teatri e delle grandi mostre.

I templi dell’intrattenimento capitolino

Il successo di pubblico della Capitale poggia su una rete infrastrutturale che unisce il fascino della storia alle grandi arene moderne.

Il polo dei grandi stadi

Stadio Olimpico e Tor Vergata

Il catino del Foro Italico resta lo snodo principale del pop internazionale e dei record di Vasco, mentre l’area di Tor Vergata si candida a ospitare i mega-raduni oceanici (come per Ultimo).

Il distretto delle mostre

Palazzo Bonaparte e Campidoglio

Il Lazio è il mercato culturale più redditizio d’Italia per affluenza media giornaliera, con Palazzo Bonaparte in cima alle preferenze dei turisti grazie alle retrospettive su Caravaggio e Munch.

La via dei teatri e dei musical

Sistina, Brancaccio e Caracalla

Una culla per l’intrattenimento dal vivo: i teatri storici del centro e la tensostruttura del Sistina Chapiteau a Tor di Quinto drenano il 75% del pubblico totale dei musical in città.

La fotografia scattata dalla Siae, insomma, parla chiaro: l’industria culturale romana ha smesso di essere una semplice appendice del turismo tradizionale.

La città è diventata un motore economico autonomo dell’intrattenimento, capace di attrarre investimenti e grandi produzioni che un tempo avrebbero scelto automaticamente altre piazze del Nord Italia. E con l’orizzonte del 2027 alle porte, la musica è appena iniziata.

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