Roma Centro, bidoni gialli per l’olio esausto: al via la sperimentazione nel Municipio I

Da oggi nel cuore della Capitale smaltire correttamente l’olio da cucina diventa più semplice. È partito infatti nel Municipio I il progetto sperimentale per la raccolta degli oli vegetali esausti, con una serie di postazioni dedicate in punti strategici dei quartieri più popolosi.

Il funzionamento è elementare: basta versare l’olio usato in una bottiglia di plastica ben chiusa e poi depositarla negli appositi cassonetti. Un piccolo gesto che, se compiuto da tutti, può fare una grande differenza. Gli esercenti, invece, continueranno a utilizzare i canali di smaltimento già previsti per le attività commerciali.

“È un passo concreto per sensibilizzare i cittadini sul valore dei gesti quotidiani nella tutela dell’ambiente” ha spiegato l’assessore alle Politiche Ambientali del Municipio I, Stefano Marin. “Un litro di olio gettato in modo improprio può danneggiare gravemente le fognature e compromettere l’ecosistema. Con questi bidoni, vogliamo rendere più facile per tutti contribuire a un futuro più pulito”.

Dove si trovano i nuovi bidoni

Le postazioni attive sono già operative in diversi punti del centro:

Trastevere – Piazza San Cosimato

San Saba – Via Salvator Rosa

Esquilino – Via Ricasoli

Centro anziani Angelo Emo – Via Angelo Emo 8a

Centro anziani Esquilino – Via San Quintino 11

Centro anziani Testaccio – Piazza Orazio Giustiniani 4

Centro anziani San Saba – Largo Enzo Fioritto 2

Una mappa che copre piazze, vie e centri anziani, così da intercettare sia i cittadini più giovani sia le fasce d’età che frequentano maggiormente i luoghi di socialità di quartiere.

