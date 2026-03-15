Roma, cerimonia all’Altare della Patria con Mattarella: chiusure e deviazioni al traffico

Martedì 17 Roma si prepara a una mattinata di celebrazioni istituzionali nel cuore della città.

A partire dalle 9.45, infatti, è in programma una cerimonia all’Altare della Patria alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per consentire lo svolgimento dell’evento e garantire le misure di sicurezza, scatterà un piano straordinario di modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nell’area di piazza Venezia e delle strade limitrofe.

Strade chiuse e divieti di sosta

Già dalla notte precedente saranno istituiti divieti di sosta nelle vie attorno alla zona della cerimonia.

Martedì mattina, dalle 7, verrà interdetto il traffico su:

Via dei Fori Imperiali

Piazza Madonna di Loreto

Piazza Venezia (nell’area davanti alla scalea del Vittoriano)

Dalle 8, le chiusure verranno ampliate coinvolgendo:

l’intera Piazza Venezia

Via del Teatro Marcello (nel tratto da Vico Jugario a piazza Venezia)

Piazza San Marco

Via degli Astalli (tra via del Plebiscito e via delle Botteghe Oscure)

Largo Enrico Berlinguer

Via di San Venanzio

Vicolo degli Astalli

Via di San Marco

Trasporto pubblico: linee deviate

Sempre dalle 8 sono previste deviazioni o limitazioni di percorso per numerose linee del trasporto pubblico locale: 8bus, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781 e 916.

Taxi e musei

Durante le operazioni di sicurezza sarà inoltre disattivata la postazione taxi presente nell’area di piazza Venezia.

Infine, fino alle 10.30 resteranno chiusi i poli museali tra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, compresi:

i Mercati di Traiano

le aree archeologiche dei Fori Imperiali

La riapertura avverrà al termine della cerimonia e delle operazioni di sicurezza.

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