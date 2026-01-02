Roma Est: operative tutte le Case della Comunità della ASL Roma 2

La sanità del futuro a Roma passa per il Municipio VI. Con l’avvio del 2026, la ASL Roma 2 ha completato il mosaico della sua rete territoriale, rendendo funzionanti tutti i presidi PNRR.

Si tratta di una trasformazione attesa, che vede queste strutture diventare il primo punto di contatto per il cittadino, offrendo almeno 8 delle 11 attività sanitarie previste dal nuovo piano nazionale.

Via delle Averle: la cittadella della salute entra nel vivo

Dopo l’apertura della Centrale Operativa Territoriale (COT), la Casa della Comunità di via delle Averle ha ufficialmente attivato i servizi specialistici. Non più solo uffici amministrativi, ma un polo medico completo che comprende:

Attività specialistiche: Visite mediche di secondo livello direttamente nel quartiere.

Supporto al cittadino: Sportello PUA (Punto Unico di Accesso), servizio CUP e Infermiere di Comunità.

Integrazione socio-sanitaria: Un modello che mette in rete medici e servizi sociali per una presa in carico globale del paziente.

Torrenova rinasce: sicura e bonificata dopo il rogo

La notizia più attesa dai residenti riguarda la riapertura della sede di via della Tenuta di Torrenova. La porzione della struttura rimasta chiusa a causa dell’incendio dei mesi scorsi è tornata operativa oggi.

L’ASL ha condotto un intervento di bonifica senza precedenti, mirato a eliminare non solo i residui visibili delle fiamme, ma soprattutto le micro polveri chimiche silenti che avrebbero potuto rappresentare un rischio per la salute di operatori e pazienti nel lungo periodo.

Gli spazi sono stati riorganizzati per garantire la massima sicurezza, mantenendo intatti tutti i servizi sanitari e sociali originari.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.