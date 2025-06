Roma, l’estate delle blatte volanti: scatta la disinfestazione nei quartieri più colpiti

Hanno ali robuste, corpi lucidi e la straordinaria capacità di planare da un marciapiede a un balcone. Non è una scena di un film horror, ma la realtà con cui molti romani si stanno confrontando in queste settimane: la blatta volante, o più precisamente la Periplaneta americana, è tornata a farsi vedere, e lo sta facendo con numeri decisamente preoccupanti.

La città ha risposto con un piano di emergenza. Sono partiti i primi interventi di disinfestazione straordinaria, coordinati dal Dipartimento Tutela Ambientale, nei quartieri dove le segnalazioni sono aumentate in modo esponenziale.

Casal Bertone, Pietralata, Ostia Nord, Malafede, Torpignattara, Centocelle e altri ancora: sono oltre 8.500 i punti stradali – tra tombini e caditoie – che verranno trattati con piretroidi, insetticidi mirati ad agire sul sistema nervoso degli insetti.

“Non si tratta di un’invasione improvvisa – rassicura l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi – ma di un fenomeno legato all’aumento delle temperature medie annuali, che prolunga la stagione riproduttiva di questi insetti e ne favorisce la diffusione”.

E in effetti, la Periplaneta americana, una delle specie di blatta più grandi al mondo, è ormai di casa a Roma da vent’anni. Ma oggi è più visibile, più numerosa, più audace.

A differenza delle sue cugine – la più schiva Blatta orientalis e la piccola Blattella germanica – questa blatta può sollevarsi da terra e volteggiare in aria, planando per lunghi tratti, spesso attirata dalle luci o dal calore.

Una scena che per molti cittadini è diventata incubo: chi se l’è ritrovata in cucina, chi sulla tenda del bagno, chi sulle scale condominiali. Una presenza che suscita repulsione, ma che – sottolineano gli esperti – non è direttamente pericolosa per la salute.

Il Comune intanto corre ai ripari: il piano messo in campo prevede trattamenti a tappeto nei punti critici, mentre le squadre incaricate operano con lancia e prodotti specifici nelle ore meno calde della giornata, per massimizzare l’efficacia degli interventi.

