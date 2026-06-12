Roma ridisegna il Piano Regolatore: addio al cemento sulle aree agricole, regole d’acciaio per salvare il centro

Obiettivo Strategia d’Intervento Stop al Consumo di Suolo Blocco tassativo di nuove cubature sui terreni agricoli non urbanizzati. Rigenerazione Urbana Incentivi al recupero, alla riqualificazione e al riuso dei complessi edilizi esistenti. Ritorno al Centro Politiche abitative mirate a frenare lo spopolamento residenziale del cuore storico. Housing Sociale Potenziamento degli alloggi a canone sostenibile per le fasce sociali deboli. Sblocco Periferie Riavvio dei piani di recupero periferici incagliati nei cassetti da vent’anni. Performance Ambientali Semplificazioni burocratiche per chi realizza immobili a emissioni ridotte.

Le Voci di Palazzo Senatorio

“Questo è un passaggio chiave verso il traguardo finale”, ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. “Grazie a un meticoloso lavoro di sintesi sulle istanze della città, abbiamo costruito un provvedimento strategico che coniuga economia, inclusione e ambiente. Roma avrà finalmente gli strumenti per investire sulla qualità della vita e sull’housing sociale, recuperando lo spazio pubblico soprattutto dove il disagio è più forte, nelle nostre periferie”.

Un concetto ribadito dall’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia: “Compiamo un passo decisivo per dotare la Capitale di un motore urbanistico moderno e all’altezza delle sfide ecologiche della nostra epoca. Il tutto senza stravolgere le fondamenta del Piano Regolatore del 2008, ma dimostrando nei fatti che è possibile fare impresa e sviluppare la metropoli tutelando la sua identità monumentale unica al mondo”.