Roma Sud, il grande ingorgo della Cecchignola: i residenti si mobilitano per sbloccare il cantiere di via Kobler

Poche centinaia di metri di asfalto che, da quasi trent’anni, rappresentano il simbolo dei paradossi della viabilità romana.

Nel quadrante meridionale della Capitale, incastrato tra la Cecchignola, e Fonte Meravigliosa, si riaccende la battaglia sul destino di via Giovanni Kobler.

Una vertenza urbanistica infinita che è tornata a infiammare gli animi dei residenti, esasperati da un isolamento viario strutturale che si trascina senza soluzioni definitive.

Nei giorni scorsi, oltre centocinquanta cittadini hanno risposto all’appello dei comitati di quartiere del fronte del “sì”, scendendo in piazza per chiedere lo sblocco immediato dell’opera.

Durante l’assemblea pubblica non sono state lanciate solo proteste, ma è stato presentato un vero e proprio piano alternativo per ridefinire i flussi automobilistici dell’intera zona mitigando, al contempo, l’impatto sulla natura protetta.

Il boom demografico e la trappola del traffico

Il nodo centrale della questione risiede nella profonda metamorfosi vissuta dall’area negli ultimi dieci anni.

La Cecchignola è stata infatti l’epicentro di una massiccia espansione edilizia, con la nascita di nuovi comprensori residenziali e altri lotti in via di completamento.

A questa crescita del numero di abitanti, tuttavia, non ha fatto seguito un parallelo potenziamento delle infrastrutture di trasporto e della viabilità.

Il risultato quotidiano è un imbuto permanente. Ogni mattina i pendolari si ritrovano intrappolati in code interminabili anche solo per accompagnare i figli a scuola o per raggiungere la fermata della metropolitana più vicina.

Secondo i promotori della manifestazione, la creazione di un corridoio interno diventerebbe l’unica valvola di sfogo per distribuire i flussi ed evitare il collasso dei grandi assi di scorrimento.

La carta segreta: l’accordo con l’Esercito per salvare il Monumento Naturale

L’elemento di svolta contenuto nel nuovo progetto dei cittadini punta direttamente alla Città Militare. L’ipotesi sul tavolo prevede il parziale utilizzo della rete stradale interna al comprensorio dell’Esercito.

Attraverso l’apertura di varchi dedicati e lo sfruttamento di tratti già asfaltati, la parte conclusiva di via Kobler potrebbe connettersi rapidamente con via di Vigna Murata.

Questa soluzione aggirerebbe il più grande ostacolo burocratico e ideologico emerso nel corso degli anni: la tutela del Fosso della Cecchignola, l’area umida di pregio riconosciuta come Monumento Naturale dalla Regione Lazio.

Sfruttando il sedime militare, il nuovo tracciato eviterebbe qualunque interferenza con l’oasi verde, disinnescando i ricorsi delle associazioni ecologiste che in passato avevano congelato l’iter.

Il bivio politico: si attende il parere del Ministero della Difesa

Nonostante il pragmatismo del piano, la strada amministrativa si preannuncia in salita. Campidoglio e Municipio guardano con interesse a ogni misura capace di fluidificare il quadrante, ma l’ipotesi di invadere la cittadella militare richiede una trattativa ad altissimi livelli con il Ministero della Difesa, titolare della proprietà dei suoli.

I comitati territoriali ora sollecitano le istituzioni a convocare d’urgenza un tavolo tecnico per verificare la fattibilità dell’accordo e superare lo stallo.

Nell’attesa che la burocrazia faccia il suo corso, la crescita dei complessi residenziali prosegue, lasciando migliaia di cittadini nell’attesa di una risposta definitiva per uscire dall’isolamento.

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