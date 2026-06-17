Roma, un piano anti-velocità da Tor Vergata a Villa Lais: arrivano i passaggi pedonali rialzati

Un lungo asse di asfalto che unisce la periferia profonda di Tor Vergata alle strade storiche di Villa Lais, passando per i palazzoni di Cinecittà Est e le villette di Centroni.

Quartieri distanti per identità e urbanistica, ma uniti da una medesima, pressante richiesta che da anni rimbalza nelle assemblee municipali: fermare la scia di sangue sulle strade e frenare la folle corsa delle auto.

La risposta del Municipio VII alla domanda di sicurezza stradale che sale dai territori ha una forma precisa, quella degli attraversamenti pedonali rialzati. Veri e propri “dissuasori strutturali” che l’amministrazione di prossimità punta ora a moltiplicare in modo geometrico.

Il modello di riferimento è quello già collaudato con successo in via Stefano Oberto, a Cinecittà Est, dove due piattaforme rialzate hanno drasticamente ridotto la velocità dei veicoli, e replicato recentemente in via di Tor Vergata. Ma per i comitati di quartiere il lavoro è appena all’inizio: la mappa dei punti critici resta lunghissima.

La mappa dei prossimi cantieri: da Casalotti a Villa Lais

Le promesse di intervento avanzate dall’assessore municipale alla Mobilità, Fabrizio Grant, stanno per tradursi in una pioggia di cantieri che ridisegnerà la viabilità locale:

I cantieri imminenti: Il prossimo intervento a partire sarà quello di via del Fosso di Sant’Andrea, a Centroni. È stato invece appena ultimato il dosso-pedonale di via Namusa, a Torre Spaccata.

In fase di progettazione: Gli uffici tecnici sono al lavoro sui faldoni di via Casale Ferranti (Osteria del Curato), via Lemonia (a ridosso del Parco degli Acquedotti) e via Norcia, a pochi passi da Villa Lais.

L’elenco dei punti neri: Nei piani del Municipio figurano già via Torre del Fiscale, via Enna, via della Stazione Tuscolana, via Meattini e la centralissima piazza Don Bosco.

A Tor Vergata, intanto, la pressione dei cittadini resta altissima. Il Comitato di Quartiere guidato da Andrea Cacciani ha organizzato una manifestazione pubblica per chiedere tutele urgenti su via Galvano della Volpe — la nuova e larga arteria che costeggia il parco Salvador Allende, spesso scambiata per una pista di Formula 1 — e su via Jean Paul Sartre, nel cuore della zona commerciale.

Il paradosso della burocrazia: ci sono i soldi, mancano i tecnici

Dietro al rallentamento del piano anti-velocità, paradossalmente, non c’è una carenza di fondi. Le risorse economiche nelle casse del Municipio VII sono disponibili e vincolate. Lo scoglio, ancora una volta, è di natura prettamente tecnica e ingegneristica.

Un attraversamento pedonale rialzato non è un semplice “dosso di plastica” da avvitare sull’asfalto.

Ogni opera richiede uno studio idraulico e geometrico specifico: va calcolata la pendenza per non ostacolare i mezzi di soccorso e gli autobus Atac, va ridisegnato il sistema di deflusso dei tombini per evitare che la rampa si trasformi in una diga durante le piogge, e va verificata la tenuta del fondo stradale.

Incarichi esterni per sbloccare i progetti

Per aggirare l’imbuto burocratico e la cronica carenza di personale negli uffici di piazza di Cinecittà, il Municipio VII ha approvato una variazione di bilancio ad hoc.

Saranno destinati 30 mila euro per affidare incarichi a ingegneri e professionisti esterni, che affiancheranno i tecnici comunali nella stesura dei progetti esecutivi.

L’obiettivo politico è chiaro: sbloccare contemporaneamente i dossier per far partire i cantieri in parallelo, riducendo al minimo i tempi di attesa.

Per le migliaia di genitori, studenti e anziani del quadrante sud di Roma, quelle rampe di asfalto non sono solo arredo urbano, ma lo scudo necessario per riappropriarsi del diritto di camminare nel proprio quartiere senza rischiare la vita.

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