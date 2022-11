Romatorsapienza Street Choir Festival chiuse le iscrizioni. 430 i coristi partecipanti

Chiuse le iscrizioni con il sold out di gruppi corali partecipanti. Numeri importanti caratterizzeranno l’edizione 2022 del RomaTorSapienza STREET CHOIR FESTIVAL organizzato da TS Idee OdV in partnership con Federcori e Chorus Inside Lazio, e Patrocinato dal Municipio V di Roma Capitale. Durante le due giornate canore, fissate per il 17 e 18 dicembre p.v. si alterneranno sul palco allestito nel Cortile Gesmundo, in Piazza Cesare De Cupis 20, 15 Cori Polifonici di cui 9 adulti e 6 giovanili per complessivi 430 coristi.

L’evento ideato per promuovere l’arte corale nelle diverse forme, da quella scolastica, all’amatoriale fino a quella professionale, quest’anno sarà Amico della Fondazione Telethon per sostenere la Ricerca Scientifica impegnata nella lotta e cura delle malattie genetiche rare. E saranno, il poliedrico artista Gianfranco Phino e il regista teatrale Valentino Fanelli gli Amadeus del festival, quest’anno suddiviso in due sezioni tematiche pensate per valorizzare l’Intercuturalità e il significato del Natale.

Sabato 17 dicembre dalle 16.00 la direzione artistica ha immaginato il “Mondo InCanto” per un viaggio attraverso la tradizione dei canti popolari tramandati oralmente dai coristi provenienti dall’Italia, Romania, Turchia, Perù, Africa… con l’intento di preservare e condividere la ricchezza culturale popolare. Questa sezione si chiuderà con un canto a cori uniti per rafforzare il valore della conoscenza, sperimentato attraverso lo scambio delle tradizioni di ognuno. Sette i gruppi corali che si alterneranno sul palco: Beato Angelico alla Minerva, Coro delle 19 E Non Solo, Naima, Coro Novo, Coroincanto, Note Controvento e Voci d’Oro.

Domenica 18 dicembre alle ore 11.30 un momento suggestivo con il “Concerto di Natale” della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale diretta dal M° Alberto Di Gianfelice, introdurrà la seconda sezione “Natale in Festa” che, dalle 16.00 vedrà protagonisti sette gruppi corali di cui cinque giovanili, e due formati da adulti, e sono: ACR Chorus, Coro I.C. De Cupis, Coro N.S. della Neve, Coro Musicability, Kol Rinà M&P, Kol Rinà Piccolo Coro, Milleunavoce Musical International accademy.

Molta attesa per altre due importanti novità del festival: la prima è il coro ospite, la passione che si tramuta in professione, con le Gospel Act Singers dirette dalla compositrice, cantante e Vocal Coach Giovanna Bussandri, insieme al M° Matteo Colasanti. Una formazione tutta al femminile con un repertorio che spazia dalla musica sacra ai canti gospel, spiritual e natalizi, fino alla musica pop con brani tratti da film musicali come Sister Act; la seconda è il canto di chiusura a cori uniti dei più piccoli, legato alla prima edizione del progetto Milleunavoce per Telethon curato dall’artista Vicky Martinez, al quale TS Idee OdV ha collaborato per la realizzazione di un video di sensibilizzazione verso la causa Telethon. Quindici tra istituti scolastici e scuole di canto di tutta Italia vi hanno aderito, e sei di loro si esibiranno proprio sul palco del Festival.