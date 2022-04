Sabato 9 aprile, terza giornata di Benvenuta Primavera

Sabato 9 aprile 2022, terza giornata della quarta edizione di Benvenuta Primavera, organizzata dall’Associazione Il Foro, con il supporto di Sogester. L’evento che si avvale del Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma IV del Comune di Roma, della collaborazione con le Associazioni Territoriali, nelle giornate del 7 – 8 – 9 aprile 2022 coinvolgerà con numerose iniziative il quartiere di Colli Aniene in Viale Ettore Franceschini, Via Edoardo D’Onofrio, Via Meuccio Ruini e presso l’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83.

Il Concorso di pittura Premio Giovanni Giovannetti (dedicato quest’anno all’artista recentemente scomparso) avrà come tema: “La natura sotto il portico”.

In Programma:

• Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

• Iniziative a carattere culturale e sociale con il coinvolgimento di associazioni e cittadini

• Esposizione di mostre con tematiche territoriali

Il programma di Sabato 9 aprile

ore 9,00 – 19,00: in V.le E. Franceschini – Via M. Ruini

Esposizione delle opere degli artisti partecipanti

Esposizione opere in concorso “Premio Giovanni Giovannetti”

ore 9,00 – 19,00: presso Istituto Comprensivo Minerva in V.le B. Bardanzellu, 83

– Raccolta fondi a favore dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma) organizzata dall’Istituto Comprensivo Minerva in v.le Battista Bardanzellu, 83

“Scegli un uovo AIL e sostieni la ricerca scientifica”

– ore 16,30: Esibizione della Banda Musicale Arturo Toscanini da Viale Ettore Franceschini a Viale Battista Bardanzellu.

– Animazione per bambini a cura dell’’Associazione La Chiocciolina OdV.

– Truccabimbi a cura dell’Ass. Piccoli Giganti

– Esposizione di mostre con tematiche sul territorio

Le iniziative in programma si svolgeranno nel consueto rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Il programma della quarta edizione