Sacchetto di semi, per Roma Tor Tre Teste

Che splendide giornate ci regala Roma, è la natura che ci aiuta. Romolo e Remo hanno avuto intuito e Simone detto Pietro (apostolo) pure.

Giornata senza vento, cielo azzurro, verde dell’erba nel parco Palatucci. Alberi in fiore, tante persone a correre o camminare o passeggiare. Quattro mezzi del servizio giardini, 7 o 8 operatori ecologici nelle loro tute arancioni, con cartacce in terra, bottiglie di vetro e plastica tra l’erba, una copertura di plastica trasparente per lampione, rotto, e pieno di acqua piovana sul terrapieno, 6 tondini in ferro sullo sterrato, un lampione fotovoltaico con palo e scheletro superiore rimasto come cornice, nascosto tra rami di albero e fogliame. Raccoglitore con busta di plastica strapiena e tanta immondizia tutta in terra.

Ho chiesto a 2 operatori ecologici se li potevo fotografare con all’orizzonte la sporcizia del parco. Con sguardo poco gentile si sono allontanati con il loro furgoncino.

Non ho avuto supporto da altri frequentatori del parco; fa nulla, ne basta uno. Presente.

Dal parco, a cinque metri c’è largo Cevasco e le 3 roulotte sfasciate sono sempre in attesa di essere portate via come promesso dalla Polizia Municipale a fine gennaio scorso.

Alleghiamo il link dei precedenti articoli pubblicati sul nostro giornale: https://abitarearoma.it/tor-tre-teste-rimozione-camper-a-largo-cevasco/

Quanto sei bella Roma, ma chi ti deve tutelare non ti apprezza.

Spettabile Gruppo della Municipale del V Municipio, un atto di buona volontà da parte vostra, la cittadinanza se lo merita. Fra 11 giorni sarà primavera, regalateci un largo Cevasco senza rottami di roulotte e tanta immondizia che si e’ depositata tutt’intorno.

Sindaco (milanese) Sala, il sacchetto di semi del quartiere Corvetto che lei mi ha donato io l’ho portato a Tor Tre Teste.

https://abitarearoma.it/scuola-a-tempo-pieno-per-togliere-terreno-alle-bande-giovanili/

Un seme l’ho regalato agli operatori del Servizio Giardini e non è stato gradito, un altro lo donerò alla Polizia Municipale del V Municipio. Germoglierà?

Siamo cronisti e cittadini attivi, continueremo a stimolare e vigilare.