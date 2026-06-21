San Basilio, caccia all’uomo dopo il viaggio in bus: 4 minori bloccano un passante con un coltello, denunciati

Lo hanno puntato fin da quando si trovava a bordo dell’autobus di linea, lo hanno studiato durante il tragitto e poi, non appena le porte del mezzo si sono aperte, lo hanno seguito a piedi lungo il marciapiede per stringerlo in un angolo e rapinarlo sotto la minaccia di un coltello.

Una drammatica trappola in pieno giorno che solo per un soffio non si è trasformata in tragedia grazie alla prontezza della vittima e alla vicinanza di un presidio di sicurezza.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno identificato e denunciato a piede libero quattro minorenni, tutti residenti nella Capitale e di età compresa tra i 14 e i 15 anni, gravemente indiziati a vario titolo dei reati di tentata rapina in concorso e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L’inseguimento dopo la fermata del bus

I fatti, resi noti nelle ultime ore, si sono consumati nella mattinata dello scorso martedì 16 giugno. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano residente nel quartiere della periferia nord-est di Roma, si è presentato negli uffici della locale stazione dell’Arma visibilmente scosso per sporgere una denuncia formale.

Secondo il suo racconto, il branco lo aveva agganciato a bordo di un mezzo pubblico. Una volta sceso alla fermata, il quarantaseienne si è accorto immediatamente che i quattro giovanissimi lo stavano tallonando a brevissima distanza.

Nel giro di pochi metri, i minori si sono parati davanti all’uomo e uno di loro ha estratto dalla tasca un coltello, puntandoglielo contro e ordinandogli di consegnare immediatamente il portafogli e gli oggetti di valore in suo possesso.

La fuga disperata verso la caserma

Anziché cedere al ricatto emotivo e alla paura del fendente, la vittima ha sfruttato un momento di esitazione dei giovanissimi per scattare in avanti.

Conoscendo perfettamente la topografia del quartiere, l’uomo ha intrapreso una vera e propria corsa a perdifiato, andandosi a rifugiare direttamente all’interno della vicina caserma dei Carabinieri di San Basilio, urlando e chiedendo disperatamente aiuto ai militari di piantone.

La mossa della vittima ha preso in contropiede il branco. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, scesi in strada nel giro di pochi istanti, ha permesso di intercettare e circondare l’intero gruppo di adolescenti prima che potessero disperdersi tra i lotti popolari della zona.

I profili del branco: tre erano già segnalati

Condotti in caserma, i quattro giovani componenti della banda sono stati sottoposti a fotosegnalamento e minuziosa identificazione. Si tratta di:

Tre ragazzi nati a Roma, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, tre dei quali già ampiamente noti alle forze dell’ordine per precedenti reati specifici contro il patrimonio;

Un 15enne nato in Montenegro ma anch’esso stabilmente residente a Roma, l’unico del gruppo a risultare formalmente incensurato fino a questo momento.

I militari di San Basilio hanno inviato una dettagliata e rigorosa informativa di reato sul conto dei quattro giovanissimi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ora dovrà valutare l’adozione di adeguate misure cautelari rieducative o restrittive nei confronti degli indagati.

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