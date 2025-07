Sanità Lazio: 120 milioni di euro in avanzo per il bilancio consolidato

C’erano una volta i conti fuori controllo, le ispezioni delle procure, i moniti severi della Corte dei Conti e un senso diffuso di sfiducia. Oggi, quella fotografia sembra lontana anni luce. Il Lazio, almeno sul fronte della sanità, rialza la testa e lo fa con un segnale concreto: un avanzo di bilancio di circa 120 milioni di euro.

A dare l’annuncio, con toni soddisfatti ma misurati, è il presidente della Regione Francesco Rocca, che in questa fase guida anche l’assessorato alla Sanità. “È un punto di svolta”, ha dichiarato. E in effetti lo è: per la prima volta i bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere sono stati chiusi nei tempi di legge, un risultato che non si vedeva da anni.

Ma non si tratta solo di rispetto delle scadenze. Dietro quei 120 milioni, che saranno reinvestiti nel miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie, si legge qualcosa di più profondo: una ricostruzione silenziosa, fatta di metodo, rigore e – a sentire Rocca – anche di trasparenza.

“Conti chiari, aggiornati e puntuali”, ha rivendicato il governatore, sottolineando come il lavoro svolto abbia finalmente offerto alle aziende sanitarie strumenti concreti per pianificare e investire. Un cambio di paradigma, insomma, per un comparto troppo a lungo afflitto da ritardi e incertezze.

Non è un caso che a certificare il risultato sia arrivato anche il via libera dei Collegi Sindacali. “Eravamo in una situazione critica – ha ricordato Rocca – ma oggi possiamo dire di aver avviato un percorso credibile, in linea con gli organi di controllo e con uno sguardo chiaro al futuro della nostra sanità”.

A fargli eco, il presidente della commissione Bilancio Marco Bertucci, che ha parlato di “tutte le tessere del mosaico che stanno finalmente andando al loro posto”. Una visione ambiziosa, costruita – dice – “con tempestività, trasparenza e affidabilità”.

Certo, le sfide non mancano. Ma dopo anni di difficoltà, in cui parole come “commissariamento”, “disavanzo” e “emergenza” dominavano la narrazione, oggi il Lazio prova a voltare pagina. E lo fa proprio partendo dai numeri. Perché, come ha detto lo stesso Rocca, “questa volta non è solo questione di cifre, ma di fiducia”.

